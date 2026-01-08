8日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」では、Kis-My-Ft2の最新シングル「＆Joy」が1位にランクイン。自身通算11作目の「合算シングル」1位で、Kis-My-Ft2は週間音楽ランキングで2冠を獲得した。【写真】ACEesを前にバラエティー魂をさく裂させたキスマイ「＆Joy」の週間ポイントは9.2万PT（91,768PT）だった。なお同作は、7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場。Kis-My-Ft2は、20