能登半島地震で被災した石川県能登町の町立松波小学校（全校児童６２人）で８日、３学期の始業式が行われた。宮本秀人校長は「小さな目標を決め、実りある３学期にしてほしい」と呼びかけ、児童が「はい！」と元気に応じた。同校は仮設の校舎・体育館を使っている。児童は朝、大粒の雪が降る中、「おはようございます」とあいさつしながら登校。６年の女子児童（１１）は「久しぶりにみんなに会えてよかった。卒業まで元気に過