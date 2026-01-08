茨城県つくば市は8日、委託する母子向けの産後ケア施設で昨年11月、生後4カ月（当時）の男児が一時、意識不明になる事故があったと明らかにした。病院に搬送後、意識を回復したが、左の手足にまひが残り、定期的な通院とリハビリが必要という。第三者委員会を設置し、原因究明や再発防止に当たる。市の担当者は「非常に重大な事案で、重く受け止めている。産後ケア事業の改善を進める」と話した。第三者委は医師や弁護士ら5人