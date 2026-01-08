ブラックマヨネーズの小杉竜一が７日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で昨年６月からこっそり始めていたダイエットの成果を報告した。番組では「超極秘プロジェクト」として、２２年間、肥満に悩まされている小杉のダイエット企画を放送。１１８キロから９０キロにやせるもリバウンドで１２０キロに。再び１００キロとするも、リバウンドで１２２キロと常にリバウンドに苦しんできた。そのため「ガチガチは絶対にダメ