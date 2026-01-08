1月7日、浜崎あゆみがInstagramを更新した。【写真】笑顔でグラスを掲げるパーティーSHOTなども公開昨年12月30日・31日に、東京・国立代々木競技場第一体育館にて『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A(ロゴ) We are ayu -ep.Seichi-』を開催した浜崎。この日の投稿では、「僕たちは傷ついて光さえ見失い、もう何度も諦めた。それでもまだ此処に居る。」と綴ると、ヒョウ柄のコートに身を包んだゴージャスなファッションの