１月７日に発表された北海道内の最新ガソリン価格は、７週連続で値下がりしています。７日に発表された道内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、５日の時点で１リットルあたり１５５．３円となり、２週前と比べて３．７円安くなりました。道内のガソリン価格はガソリン税に上乗せされる「暫定税率」が２０２５年の年末に廃止されてたことに加えて、原油の価格が下落したことで７週連続で値下がりしています。石油情報セン