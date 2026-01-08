札幌市厚別区で１月８日朝、住宅の車庫に停めていた車両が燃える火事がありました。また、西区でも停車中のトラックが燃えるなど車両火災が相次ぎました。火事があったのは、札幌市厚別区厚別北４条２丁目の住宅敷地内の車庫です。午前８時ごろ消防に通報があり、車庫に停めてあった乗用車１台と外壁が燃えました。火はおよそ１時間後に消し止められ、けが人はいないということです。また、札幌市西区二十四軒１条１丁目では午前７