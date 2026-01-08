７日、大阪府岸和田市の商店街で、車が警察官をボンネットに乗せたまま約７００メートル走り、その後逃走しました。その様子が、付近の防犯カメラに記録されていました。大阪府岸和田市の「岸和田駅前通商店街」。通行禁止の時間帯にゆっくり走る白い乗用車を２人の警察官が囲み、何かを伝えています。すると、車は２人の間をすりぬけるように急発進。前にいた警察官をボンネットに乗せた状態で商店街を抜け出ました。警察によりま