YouTuberのゆりにゃさんがプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）の元メンバーの天宮しゅなさんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。殺害予告による生誕祭イベントの中止を発表し、ファンからは心配の声が寄せられています。【画像全文】アイドル・天宮しゅな、殺害予告で生誕祭中止「中止は悲しいけど身の安全が1番」天宮さんは「今回、生誕祭が中止という判断になってしまって、本当にごめんなさい。た