矢野経済研究所は、国内のトイレタリー用品、主要50品目の市場を調査し、市場規模や品目別動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2024年度のトイレタリー用品50品目の総市場は前年度比101.0％の2兆1704億4000万円となり、市場規模2兆円台を5年連続で維持するとともに3年連続のプラス成長となった。トイレタリーメーカー各社は、量から質への転換を図り、収益性を高める戦略へとシフトしている。2024年度の国内ト