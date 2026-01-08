銀座コージーコーナーは、1月9日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、生ケーキ取扱店はない）で「小犬サブレ（8枚入）」と「小ねこサブレ（8枚入）」を、全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に、焼菓子取扱店はない）で「小犬ポーチ（10個入）」、「小ねこポーチ（10個入）」、「小犬サブレ（6枚入）」、「小ねこサブレ（6枚入）」を販売する。