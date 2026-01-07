中部電力浜岡原発（写真：共同通信社）中部電力の浜岡原発は、南海トラフ地震を起こす断層面の真上にあり、世界で一番、地震リスクが大きい。そんな危ないところにあるにもかかわらず、中部電力はズルをして、揺れを小さく計算し、国の審査をすり抜けていたことが1月5日に発覚した。東京電力が不公正なやり方で津波の想定を小さくしたり、見直しを先延ばししたりして大事故を引き起こしてからまだ15年しかたっていないのに、電