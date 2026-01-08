KOKUBO（小久保工業所）は、ポリプロピレン製で扱いやすい巻きす「くるまき巻きす」大・小ベージュを発売する。「『くるまき巻きす』大・小ベージュ」2月3日は節分。豪華な恵方巻に惹かれるけれど、今年はちょっと節約モード。そんな人におすすめなのが、おうちで海苔巻きを簡単に作れるポリプロピレン製の「くるまき巻きす」大・小。表面に凹凸加工が施されており、ご飯がくっつきにくく、きれいに巻ける。使った後はサッと洗って