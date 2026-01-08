元放送作家の鈴木おさむ氏（５３）が８日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。健康の重要性を痛感していることを明かした。鈴木氏は７日にＸで書初めをしたことを報告。書いた言葉は「打席に立ち続ければいつかは当たる」。この投稿に幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が反応し「いい言葉すぎる。つまり、健康第一」と引用リポストした。鈴木氏はこれを受け「健康第一という言葉を昔は馬鹿にしていたが、年を重ねて身にしみて感じる