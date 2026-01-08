アメリカのベネズエラ奇襲成功は、中国に「台湾統一も許される」「自分たちの裏庭で好きにしていいという誤ったメッセージを送ってしまったのではないか。そんな憂慮の声が上がっている。だが、ICU教授（政治学・国際関係）のスティーブン・R・ナギさんは「中国の政治システムは台湾進攻による経済損失や国内混乱に耐えることができない。仮に軍事的に勝利しても、孤立し経済的に“不具”化すれば、それは敗北を意味する」という―