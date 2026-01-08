ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）とＷＢＡ＆ＷＢＣ、ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２７＝Ｍ・Ｔ）が５月２日に東京ドームで対戦することが正式に決まったと、専門メディア「ＢＯＸＩＮＧＳＣＥＮＥ」が報じた。かねて日本選手２人の激突は「５月、東京ドーム開催」と伝えられていた中、同メディアは「日本を代表する２人の偉大なボクサーによる壮大な対決が５月２日に東京ドームで開催