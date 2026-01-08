【モデルプレス＝2026/01/08】お笑いタレントの横澤夏子が1月7日、自身のInstagramを更新。3人の子どもたちとの雪遊びの様子を公開した。【写真】35歳芸人「後ろ姿が可愛すぎる」3人の子どもと全力雪遊びショット◆横澤夏子、子ども3人と雪遊び横澤は「お正月は思いっきり雪遊び！」とコメントし、真っ白の雪景色で雪が降っている中での雪遊びの様子を公開。花柄の防寒着を着た子どもたちが2人と1人に分かれて2つのそりに乗り、そ