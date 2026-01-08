Stray Kidsがフランスのチャリティーコンサートに再び出演し、“グローバルトップアーティスト”としての存在感を示す。Stray Kidsは、1月22日（現地時間）にフランスのパリ・ラ・デファンス・アリーナ（Paris la Défense Arena）で開催される「Le Gala des Pìces Jaunes」（黄色いコイン集め慈善行事）に出演する。【写真】スンミン、岡田将生との"激アツ"2SHOT「Le Galades Pìces Jaunes」は、フランスの大統領