【モデルプレス＝2026/01/08】Prime Videoによる婚活リアリティ番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン2にて2代目バチェロレッテを務めた起業家の尾崎美紀（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月6日、自身のInstagramを更新。恋人との雪国ショットを公開した。【写真】32歳2代目バチェロレッテ「おしゃれすぎる」恋人との密着ショット◆尾崎美紀、恋人との年始雪国ショット公開尾崎は「年始から乗馬できたので幸せ」と記し、