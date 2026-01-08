回転寿司チェーン「スシロー」は、2026年1月9日から1月25日の期間、全国の店舗にて「特ネタ中とろ」と「濃厚うに包み」を税込110円〜で販売する。通常は税込180円〜で提供している人気ネタを、お得な価格で楽しめる“すし初め”企画だ。今回のフェアでは、まぐろならではの旨みと脂のバランスを楽しめる「特ネタ中とろ」と、とろっとした食感と濃厚な旨みが特徴の「濃厚うに包み」を、期間限定の特別価格で提供する。そのほか、食