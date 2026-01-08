なぜ“扇風機おばさん”になってしまったのか。知られざるエピソードが明かされる。【写真】父は元巨人投手の「ソンケ（整形怪物）」1月8日に韓国で放送される時事教養番組『終わらないその日の物語』では、「失われた名前、ハン・ヘギョン」と題し、一人の美女が“扇風機おばさん”になるまでの経緯を取り上げる。“扇風機おばさん”ことハン・ヘギョンさんは、2004年に韓国SBSの『瞬間補足 世の中にこんなことが』で初めて事情が
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
- 2. 山口一郎 紅白で怒られていた
- 3. 違法サイト視聴のゆゆうた 活休
- 4. 「子離れできない親」特集に戦慄
- 5. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
- 6. ガッツポーズは「軽率」見解示す
- 7. 小川彩佳 セクハラ問題にため息
- 8. UFOか 日本各地で「光の列」目撃
- 9. 夫婦別姓のLiLiCo 名字を変更
- 10. バルミューダ失速 致命的な原因
- 1. ガッツポーズは「軽率」見解示す
- 2. UFOか 日本各地で「光の列」目撃
- 3. コンクリ殺人 準主犯死んでいた
- 4. 原子力規制庁スマホ 中国で紛失
- 5. 日テレの次期エース候補なぜ退社
- 6. 小泉氏「人殺し練習」の声に言及
- 7. 横浜の眼科が突然閉院 相談続出
- 8. カット690円 散髪してみた結果
- 9. セクハラ1000通 調査報告書公表
- 10. 大分ひき逃げ 情報提供1.2万件超
- 1. 小野田氏「男装スタイル」の理由
- 2. 店のテーブルにネズミ 動画拡散
- 3. 中国 東シナ海でガス田試掘か
- 4. 離婚翌日に再婚→子も誕生 怒り
- 5. 50万人赤ちゃん消えた…過熱報道
- 6. こども庁主催イベ ママタレ敬遠?
- 7. 頭部が露出 姫路の古墳が話題に
- 8. ユニクロの売り場から…完全消滅
- 9. 知らないとヤバい最強の虫歯予防
- 10. 橋下徹氏「結局跳ね返って来る」
- 1. 中国人観光客減少で日本に変化?
- 2. 変わり果てた中国美女 父の不安
- 3. 中国で留学生の「帰国ラッシュ」が加速、その背後にある現実とは―中国メディア
- 4. 米、66の国際機関から脱退指示 トランプ氏、大統領覚書に署名
- 5. 空自機が中国軍の「怪鳥」を激写
- 6. 売り切れ続出 中国で人気の野菜
- 7. 韓国で邦人格闘家が引っ張りだこ
- 8. ベネズエラ産原油を「横取り」か
- 9. 1人っ子政策廃止も…中国の現在
- 10. 国際詐欺組織TOP拘束 カンボジア
- 1. バルミューダ失速 致命的な原因
- 2. ルンバ破産 異常事態陥っていた
- 3. 丸亀製麺 一部商品の価格を改定
- 4. 80歳男性 ポチ袋を握りしめ落胆
- 5. イオン ツルハHDへのTOBが成立
- 6. 紅白 炎上歌手を降板させない訳
- 7. アスクル 500億円借り入れ契約
- 8. ネズミ出没の焼肉店 対応を報告
- 9. ベネズエラ介入 世界で何が?
- 10. 平成レトロブームでも消える機器
- 1. これだけはチェックして。Amazon初売りの売れ筋アイテムまとめ【最終日】
- 2. 新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」と「POCO F8 Ultra」が発表！Snapdragon 8 EliteとSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- 3. EY日本「世界一の起業家出たい」
- 4. 「Mac Fan」定期刊行を終了へ
- 5. グンゼの綿インナーが最大37%OFF
- 6. BAKUNEがAmazonで最大20%OFFに
- 7. コンデジ並み? Ace Proの装着品
- 8. Pixel Watch 4に新たな機能追加
- 9. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 10. 聴く読書「Audible」が3か月99円
- 11. 楽天モバイルSIM×WiMAX端末の自宅Wi-Fi(固定回線化)がおすすめできない理由【ホームルーター/モバイルWi-Fiルーター】コスパ最強！本当に賢いWi-Fiの始め方
- 12. ChatGPTの新機能 米OpenAIが発表
- 13. SQD×ミニLED液晶テレビ登場
- 14. 新エントリースマホ「OPPO A5 5G」の外観や同梱品、基本機能などを写真や動画で紹介！釘が打てる耐衝撃に加えて防水も対応【レビュー】
- 15. 最上位モデルのType-Sキーを採用したシンプルなコンパクトキーボード「HHKB Professional Classic Type-S」レビュー
- 16. 米NVIDIA 新GPU製品を発表せず
- 17. 二足歩行ロボ アピールに懸念も?
- 18. AmazonがAI用途に最適なNVIDIA H200 GPU搭載インスタンスを約15％値上げ
- 19. 10秒で熟成感ある風味に変わる。安価なワインもこのマドラーでかき混ぜるだけ
- 20. 次期ミッドハイスマホ「Galaxy A57 5G」が日本で発売へ！海外のeSIM対応機種にメーカー版やNTTドコモ版、ソフトバンク版、楽天モバイル版が登録
- 1. 村上の2倍 岡本に値段ついたワケ
- 2. 楽天則本 MLB1球団からオファー
- 3. 浜辺美波が体調不良 体が水拒否
- 4. 前田大然に人種差別的な暴言か
- 5. 横綱の安青錦 化粧まわし披露
- 6. J3参入も誤算 監督指揮執れない
- 7. 箱根9区でも「2時50分起床」の訳
- 8. フィーゴ氏 日本を満喫していた
- 9. 河村勇輝「右下腿の血栓」だった
- 10. NBA河村勇輝の再契約に大反響
- 11. 阪神石井 衝撃価格でロレックス
- 12. U23日本がシリアに快勝 絶賛の声
- 13. 【ソフトバンク】越年更改の松本裕樹 大幅昇給１・８億円でサイン「しっかり上げてもらった」
- 14. なぜ中日の下馬評が高いのか
- 15. 「モコパンチ炸裂」「ネコパンチ２号かよ汗」単勝１０９倍１０番人気馬の激走にネット沸く 浦和１１Ｒ ・ニューイヤーＣ
- 16. J2昇格貢献したのに…契約満了
- 17. 三笘 マンC相手に復帰後初得点
- 18. 前田大然の去就「カットして」
- 19. 三笘薫 待望の今季2点目の相手は
- 20. 【都道府県駅伝】箱根駅伝出場61人がエントリー発表 3連覇・青山学院大は黒田朝日ら最多7人 佐藤圭汰ら区間賞が7人
- 1. 国歌斉唱中にガム「ありえない」
- 2. 山口一郎 紅白で怒られていた
- 3. 違法サイト視聴のゆゆうた 活休
- 4. 「子離れできない親」特集に戦慄
- 5. 小川彩佳 セクハラ問題にため息
- 6. 夫婦別姓のLiLiCo 名字を変更
- 7. 日テレと青学「距離の近さ」話題
- 8. 渡邊渚の投稿「矛盾」を突かれる
- 9. 盲目芸人・濱田 駅で意識を失う
- 10. 成宮寛貴 12年ぶり舞台復帰へ
- 1. しまむら 冬の神パンツを発見
- 2. 1個で約46円 業務スーパーおやつ
- 3. AKB「神7」で紅白未出演2人 今は
- 4. 10年ぶりグラビアで「ムキムキ」
- 5. 性行為がない 夫は過去にうつ病
- 6. ユニクロ 頼れるワインカラー服
- 7. 金欠の波 乗り越える方法を紹介
- 8. UNIQLOとDAISO 暖かい靴下どっち
- 9. 西松屋チェーン創業者が死去
- 10. 自ら「腐女医」と名乗る ママに