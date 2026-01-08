なぜ“扇風機おばさん”になってしまったのか。知られざるエピソードが明かされる。【写真】父は元巨人投手の「ソンケ（整形怪物）」1月8日に韓国で放送される時事教養番組『終わらないその日の物語』では、「失われた名前、ハン・ヘギョン」と題し、一人の美女が“扇風機おばさん”になるまでの経緯を取り上げる。“扇風機おばさん”ことハン・ヘギョンさんは、2004年に韓国SBSの『瞬間補足 世の中にこんなことが』で初めて事情が