今回、Ray WEB編集部は遊び人な彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。彼女がいるのに堂々とクラブに行く翔平…。エナが直接問い詰めるとありえないひと言を…！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと】クラブでほかの女のコにアプローチ...！？最低彼氏に主人公が“まさかの行動”を...！