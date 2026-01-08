小泉進次郎防衛相が８日、俳優の谷原章介がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に沖縄県からリモート生出演した。小泉氏の出演を前に木曜スペシャルキャスターを務める元衆院議員の杉村太蔵は「現職防衛大臣が情報番組生出演ってなかなか聞かないですね」と驚き、極めて珍しいことだと思います」と話していた。