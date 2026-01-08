資料 NEXCO西日本四国支社は6日、年末年始（2025年12月26日～2026年1月4日）の四国の高速道路の混雑状況をまとめました。 期間中、10km以上の渋滞はなく、1月3日午後8時30分ごろ、松山道・土居IC付近の上り線が事故などの影響で5.5km渋滞したのが最長でした。このほか、12月29日午後に高松道・引田～白鳥大内間の下り線で1.4km、12月31日午後に高松道・さぬき豊中～大野原間の下り線で1.3km渋滞しま