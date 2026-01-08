サッカーＪリーグでＪ３参入１年目で優勝、今季からＪ２に昇格する栃木シティＦＣのＤＦ鈴木裕斗（２５）が出身地の東京・墨田区の山本享区長を表敬訪問し、「夢はＪ１昇格」と力強く抱負を語った。栃木シティＦＣは昨年１１月２９日にアウェイの相模原ギオンスタジアムで行われたＪ３リーグ最終戦でＳＣ相模原に５―０と圧勝して優勝。同２３日のＣＩＴＹＦＯＯＴＢＡＬＬＳＴＡＴＩＯＮでのホーム最終戦でＡＣ長野パルセ