「マドゥロは操り人形にすぎない。大統領の拘束はいいニュースですが、すぐにベネズエラが良くなるとは思えない」──そう語るのは、前編で"ベネズエラ国民の本音"を明かした20代のベネズエラ人男性だ。【写真を見る】米連邦地裁に出廷したベネズエラのマドゥロ大統領、フローレス夫人の様子1月3日、アメリカのトランプ大統領の指示で、米軍の特殊部隊などが中南米のベネズエラを急襲。マドゥロ大統領を拘束してアメリカに移送し