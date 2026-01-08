あなたは読めますか？突然ですが、「現」という漢字読めますか？「げん」や「あらわす」といった読み方は一般的ですが、特定の文脈で使われると、日本人でも戸惑うような訓読みになります。気になる正解は……「うつつ」でした！「現（うつつ）」とは、夢や仮のものではない、現実の世界や状態、または正気や意識がはっきりしている状態を意味します。つまり、夢や幻ではない、今目の前に存在している真実のさまを表す言葉です。漢