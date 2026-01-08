あなたは読めますか？突然ですが、「肯う」という漢字読めますか？「肯定（こうてい）」という熟語でおなじみの漢字ですが、訓読みとなると途端に難易度が上がるのではないでしょうか？気になる正解は……「うべなう」でした！「相手の提案を快く肯う」「どうしてもその条件だけは肯うことができなかった」のように、承諾する、同意する、もっともだと認めるという意味で使われます。「うべなう」のほかにも「がえんずる」という読