安全保障関連の3文書の改定に向け政府が、有識者会議をこの春にも設置する方向で調整していることがわかりました。高市政権では、安全保障環境が厳しさを増していることなどを踏まえ、2022年に策定された国家安全保障戦略など安全保障関連の3文書を1年前倒しして、今年末までに改定する方針で、すでに政府内での議論は開始しています。この改定に向け、必要な装備や運用のあり方、予算の規模などについて検討する有識者会議を政府