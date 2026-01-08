納豆まみれになった1歳の子どもの写真がThreadsで話題となっている。投稿したのは、一姫二姫三太郎の母（@suzu_aya.ne）さん。「静かだな…と思ったら…どこから手をつければいいか分からなくなって、思わず写真撮った」という投稿は7.1万回表示、2000件以上のいいねを記録し、「どーしても納豆が食べたかったんだなぁと思うとかわいい」「静かな時が一番危険なんですよね」「こういう時まず冷静に写真撮って現場検証しますよね