テレビ朝日「ロンドンハーツ２時間ＳＰスポーツテスト２０２６」が６日に放送され、人気芸人２１人のスポーツバトルが展開された。この大会「５０ｍ走」で、バッテリィズ・エース、尾形貴弘、野田クリスタルらが万全を期して優勝を狙うも、体重７キロ増のカカロニ・栗谷が７・０３秒で余裕の圧勝。２連覇を果たし、ユニホームを脱ぎ捨て、わがままボディを見せつけて笑わせた。ネットでは、まさかの俊足に「栗谷が足速いだ