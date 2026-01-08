1月8日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」では、Mrs. GREEN APPLEが昨年7月8日に発売したベストアルバム『10』（ユニバーサル ミュージック）が5ヶ月ぶりに1位を獲得。Mrs. GREEN APPLEの作品がTOP10に3作ランクインした。【動画】ミセスが1位に感謝！ 全員30代突入と“フェース3”の抱負とは！？（年間）1位は『10』で、週間ポイント1.3万PT（12,978PT）を獲得。また、4位に『ANTENNA（6,463Pt）、9位に『Atti