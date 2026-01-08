激安野菜、古着、落とし物――。日本各地にあふれる「多すぎ」をテーマにした人間ドキュメントバラエティ『太田石井の多すぎニッポン』が、1月24日（後2：00〜3：24）にCBC・TBS系全国28局ネットで放送される。【画像】MCの太田光（爆笑問題）、石井亮次の2ショット「多すぎ」という切り口に特化し、なぜ多すぎるのか、その背景まで徹底取材。日本社会のリアルな姿を浮き彫りにする。MCを務めるのは、太田光（爆笑問題）と石井