歌手の相川七瀬（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。修士論文の提出に追われていることを明かした。相川は「終わらないものは終わらない。ほぼ、瀕死」とつづり、ノートパソコンの前にホットケーキを置いた写真をアップ。「#修論提出まで#26時間」と記したハッシュタグを添えた。ファンからは「頑張って下さい」「ラストスパート、ご健闘を祈ります！」などの声が寄せられた。相川は2020年に国学院大神道文化学部