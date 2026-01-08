歌舞伎俳優の松本白鸚（８３）が、東京・歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」夜の部（Ａプロ）で上演中の「女殺油地獄」（おんなごろしあぶらのじごく）の小栗錦左衛門役を休演することを松竹が８日、発表した。白鸚は体調不良のため６日の公演を休演していたが、８日以降も千秋楽まで休演する。Ａプロ、Ｂプロともに中村東蔵（８７）が小栗錦左衛門役を演じる。