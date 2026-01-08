老後2,000万円問題が叫ばれて久しい昨今、来るべき年金生活への不安を抱える人は多いはず。しかし、いざ始まってみれば、老後の「お金問題」のほとんどは、案外杞憂になるかもしれません。本記事では、保坂隆氏の著書『楽しく賢くムダ知らず「ひとり老後」のお金の知恵袋』（明日香出版社）より、一部を抜粋・編集し、年金暮らしの「お金」の不安を解消する、老後生活の心構えについて解説します。老後に本当に必要な資金はコレ