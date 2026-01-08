障がいや難病を抱える子どもたちにも観劇を楽しんでもらおうと、宝塚歌劇団OGによるチャリティー公演が昨年末に「TENPOHARBORTHEATER」（大阪市港区）で開催された。芸能事務所「アレキサンドライト」が手がけ、METイノベーション国際推進機構などが支援。2日間で計850人が来場し、障害のある児童生徒とその家族を含む250人も「タカラヅカ」を体感した。【写真】「ベルばら」「エリザベート」名場面を2時間半熱演250人が「タカ