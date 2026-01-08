東北電力ネットワークによりますと、停電しているのは潟上市昭和大久保の約100軒です。8日午前10時ごろ発生し、現在、原因を調査中です。復旧の見通しはわかっていません。また、北秋田市、大館市、小坂町、上小阿仁村の一部地域の停電も続いています。大館市の軽井沢地区の停電は、午後5時ごろの復旧が見込まれています。8日午前11時現在、停電しているのは、北秋田市の約60軒、大館市の約10軒、小坂町の約20軒、上小阿仁村