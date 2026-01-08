2026年1月8日の『徹子の部屋』に松田龍平さんが登場。父・優作さんとの思い出やサッカー少年だった子ども時代について語ります。今回は松田さんが家族との関係や40代となる思いを語った『婦人公論』2023年6月号の記事を再配信します。*****「またもやダメ男の役なんです」と笑いながら語るのは、その独特な佇まいで映画にドラマにCMにと引っ張りだこの俳優、松田龍平さん。今度の役は10年間引きこもりの男性だという（撮影＝宅間國