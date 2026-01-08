ホンダ「N-BOX」の“プチ高級車”仕様がスゴい！ホンダ「N-BOX」は、広大な車内空間と高い完成度を誇る軽自動車のベストセラーモデルです。2025年11月の販売台数は1万6198台を記録。2位のスズキ「スペーシア」（1万2904）に大きく差をつけて首位を獲得しました（全国軽自動車協会連合会）。【画像】超カッコいい！ これが“プチ高級車”な「N-BOX」です！（30枚以上）この数字は、登録車トップであるトヨタ「ヤリス」シリー