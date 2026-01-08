福岡管区気象台は8日午前10時9分、福岡、筑後地方に低温注意報を発表した。強風、波浪、乾燥注意報は継続。福岡、北九州地方では強風や高波に、福岡県では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに、福岡、筑後地方では低温にそれぞれ注意を呼びかけた。