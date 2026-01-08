〜 2025年「訪問介護事業者」倒産動向 〜介護報酬のマイナス改定やヘルパー不足などで深刻な経営環境にある訪問介護業界の倒産が、2025年は91件（前年比12.3％増）で調査開始以来、過去最多だったことがわかった。3年連続で更新した。介護報酬のマイナス改定や大手との競合などで、売上減少が原因の倒産が8割を超え、ガソリンや物品などの物価高騰も収益を直撃している。求人難７件、従業員退職４件などヘルパー不足に関連した