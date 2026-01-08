発達した低気圧が稚内付近を通過している影響で、道北を中心に風が強まっています。また、日本海側を中心に雪も強まっていて、注意・警戒が必要です。宗谷岬で１月８日午前９時ごろ、最大瞬間風速が２８メートルとなるなど、８日は道北を中心に風が強まっています。この影響で、稚内発着のフェリーが全便欠航となりました。また、札幌では午前１０時までの６時間に１６センチのまとまった雪が降りました。このあとも日