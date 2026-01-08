アメリカのトランプ大統領は、軍事行動の可能性も示唆していたコロンビアの大統領と電話で会談し、近くホワイトハウスで会談する方針で一致したことを明らかにしました。トランプ大統領は7日、SNSに「コロンビアのペトロ大統領と電話で会談できて光栄だった」と投稿しました。ペトロ氏が「麻薬問題やその他の問題での意見の違いについて、説明するために電話をかけてくれた」としています。トランプ氏は「ペトロ氏の電話と姿勢に感