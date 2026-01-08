“リアル美少女お父さん”として注目されるモデルでミュージシャンの谷琢磨（48）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。自身が受けた手の手術に関する投稿が物議をかもし、謝罪した。テレビの女装コンテストに出演するなどの活動をしてきた谷は、SNSでも金髪でゴシックロリータ調のファッション姿を披露し、自身が受けてきた美容整形などについても発信している。7日には、手の甲に浮き出た血管を取る「ハンドベイン」という手術を