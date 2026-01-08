モロッコで発掘された77万3000年前のあごの骨/Hamza Mehimdate/Programme Préhistoire de Casablanca（CNN）モロッコで発見された化石は、人類の進化についてあまり知られていない時期のものであり、科学者が長年の謎を解明するための手がかりとなる可能性がある。その謎とは「人類より前に誰がいたのか？」だ。モロッコ・カサブランカのトーマス採石場にある洞窟で、あごの骨3点（このうち一つは子どものもの）と、歯、椎骨