アメリカのホワイトハウスはトランプ大統領が、合わせて66の国際機関からの脱退を指示する大統領覚書に署名したと発表しました。【映像】トランプ大統領の様子アメリカが加盟し、資金提供やそのほかの支援をしているすべての国際政府機関組織や、アメリカが締約国となっているすべての条約を見直し、どの組織、条約がアメリカの利益に反するかを判断するよう指示したとしています。（ANNニュース）