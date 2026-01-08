「NHKクローズアップ現代」公式Xが8日までに更新。同番組のMCを務める桑子真帆アナウンサー（38）の直筆文を公開し、話題となっている。公式Xは「最近、手書きしてますか？」と投げかけた上で、桑子アナの直筆文を公開。直筆文には「最近、漢字が思い出せない…。パソコンやスマホの普及で進む“手書き離れ”。最新研究では学力や認知機能の低下をまねきかねないと指摘されています。デジタル時代に見直される手書きの価値とは！？