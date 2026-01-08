¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¶×²»¡Ê24¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡È·ãÆ°¡É¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¶×²»¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÏÇ¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Î·ëº§Êó¹ð¤ä¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö¤·¤«¤·½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤¬¤â¤é¤¤²Ð¤ÇÁ´¾Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹¢¤ÎÇ®½ý¤ä¹ø¤Î¹üÀÞ¤òÉé¤¤¡¢¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤Î1Ç¯¤ò²óÁÛ¡£