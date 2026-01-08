１月８日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、木曜コメンテーターで京都大学大学院教授の藤井聡氏と寺島尚正アナウンサーが、中国の対日輸出規制に関するニュースについて意見を交わした。 藤井氏「短期的な経済損失は十分考えられる」 日本政府は7日、中国商務省が軍事と民間の両分野で利用できる軍民両用（デュアルユース）品目の日本に対する輸出管理を強化すると発表したことを受け、